"Elle paraît avoir 10 ans de moins" : les photos de Brigitte Macron sont-elles retouchées ?

L'émission "Complément d'enquête" du 21 septembre 2017 comprenait un reportage consacré à la "Brigittemania" qui sévirait en France. Mais ce phénomène entraîne-t-il des dérives ? Les journalistes de l'émission affirment que des photos de la rencontre à Paris, l'été 2017, des couples présidentiels français et américain, ont été retouchées. Plus précisément, les photos de Bestimage, l'agence de Michèle Marchand, la patronne de presse qui a pris le couple Macron sous son aile, dont le photographe a couvert l'événement pour toutes les agences françaises.

"L'agence Bestimage, qui travaille avec la première dame, nous a dit clairement : 'Il nous faut le temps de retoucher les images'...", témoigne le directeur de l'agence de presse Abaca, qui s'était étonné du temps que les photos ont mises à être diffusées. Sur le cliché de Bestimage, Brigitte Macron a l'air d'avoir dix ans de moins que sur celui d'un autre photographe, souligne l'émission.

"Si on se mettait à retoucher les images, pourquoi pas celle du président ? On aurait aussi pu ajouter dix centimètres à Nicolas Sarkozy pour qu'il paraisse plus grand... Ça ne se fait pas", dénonce le directeur d'Abaca.