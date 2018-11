Elections européennes : le clip du gouvernement contre Matteo Salvini et Viktor Orban accusé d'être un spot "déguisé" pour LREM

Une vidéo diffusée sur le compte Youtube du gouvernement est accusée d'être un clip de campagne "déguisé" pour La République en Marche.

Emmanuel Macron avait présenté la campagne des élections européennes comme une opposition entre le camp des progressistes et des nationalistes.

Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini et le Premier ministre hongrois Viktor Orban apparaissent de manière négative dans le clip.

Des thèmes précis sont abordés :

"Immigration: maîtriser ou subir ?", "climat: agir ou ignorer ?", "emploi: partenaires ou concurrents ?

", "Europe: union ou division ?".

En moins d'une semaine, la vidéo a déjà été visionnée plus d'un million de fois.

Matteo Salvini a fortement critiqué ce clip et le fait d'être ainsi pointé du doigt.

"Le gouvernement français publie, avec l’argent des contribuables, un clip officiel pour les Européennes en m’utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, un printemps des peuples qui va les balayer les attend".

L'homme politique italien s'était déjà livré à des passes d'armes avec le président de la République par le passé, notamment l'été dernier lors de la crise de l'Aquarius.

Le parti de gauche Génération.s a l'intention d'agir face à cette vidéo. Le porte-parole du mouvement, Mehdi Ouraoui, souhaite que le clip de campagne soit retiré. Il a l'intention de saisir le CSA et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques face à ce "nouveau manquement éthique".

Governo francese pubblica, a spese dei contribuenti, spot ufficiale per le #Europee2019 usandomi come “uomo nero” di cui avere paura... 😱

Macron e amici di paura ne devono avere moltissima: nel 2019 li aspetta una primavera dei Popoli che li spazzerà via. https://t.co/wD01kXzeLv

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 28, 2018