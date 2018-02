Effrayant : la "route du viol" empruntée par les migrantes dans leur voyage vers la Libye

La journaliste de CNN Nina Elbagir a tenté d'emprunter le chemin qui mène vers l'Europe en partant du point de départ le plus important, l'Etat d'Edo au Nigéria. De là, elle entre en contact avec un "ravitailleur", à qui elle doit payer un peu plus de 1000 euros qui lui seront reversés une fois son passager en Libye. Le rôle de ce "ravitailleur"? La mettre en contact avec les passeurs. Selon la journaliste, le trafic de migrants se fait alors à ciel ouvert. Les trafiquants ont pignon sur rue et les transports utilisés… sont publics!

Mais la vraie découverte, terrible, est celle des conditions de voyage : le "ravitailleur" les mène d'abord dans un hôtel/bordel du nord du Nigéria avant de demander à la journaliste d'embarquer des moyens de contraceptions.

Puis, comme elle l'interroge, il lui avoue qu'il y a des viols "en Libye", et lui conseille même de ne "pas se débattre" si elle venait à être violée, et d'avoir "foi en Dieu". La journaliste embarque finalement dans le bus mais en descend in extremis quelques instants plus tard.