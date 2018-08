L'effondrement du pont Morandi à Gênes en vidéo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Ankara conteste les sanctions US devant l'OMC

Dans un contexte plus difficile, Macron redémarre mercredi son programme de réformes

18:37 POLEMIQUE «Certains vont se jeter sur l'affaire Asia Argento pour dénigrer #MeToo» A l'origine du hashtag #Balandetonporc, Sandra Muller réagit aux révélations sur Asia Argento, figure du mouvement #MeToo et accusée d'agression sexuelle...

19h54 Brésil : 11 membres présumés de gangs tués à Rio par l'armée et la police AFP

En savoir plus

Le document propose une vue d'une parcelle de route située sous le pont. Soudain, on voit l'édifice s'effondrer, et un morceau de ce dernier tomber sur le bitume. Dimanche 19 août, le bilan de la catastrophe s'élevait, selon les secouristes italiens, à 43 morts, dont 4 Français.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres