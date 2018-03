Edouard Philippe répond à ceux qui proposent d'expulser ou enfermer les fichés S

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et d'insister : la proposition consisterait à "méconnaître l'État de droit : on ne peut pas en France être privé de liberté sur la base d'un soupçon". "Oui, il faut enfermer les terroristes, mais c'est à la justice qu'il appartient de décider", a-t-il ajouté. Des propos qui ont suscité la colère de la droite, qui n'a pas hésité à manifester sa désapprobation.

Quant à l'idée de placer les fichés S en rétention, "dire cela, c'est méconnaître profondément nos outils de renseignement : la fiche S est un outil de police (...) pas, en elle-même, un élément de preuve et elle n'a d'intérêt que si les personnes concernées ne savent pas qu'elles le sont", a-t-il estimé.

