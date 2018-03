"Edouard Philippe s'est toujours soumis à cette mouvance" islamique, dénonce Laurence Marchand-Taillade

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mondial-2018: Espagne et Brésil marquent les esprits, Argentine en plein flou

18h24 Et si le corps humain comptait 80 organes ?

Le même Hani Ramadan sera quelques mois plus tard interdit de territoire. Il aurait aussi, alors qu'il était député-maire, laissé se tenir dans sa ville un "congrès de l'Islam radical". "Il a été informé directement par Forces Laïques […], a eu le CV politique de l'ensemble de ses intervenants". Autre atteinte à la laïcité repérée : il a jeté "8500 desserts" au prétexte qu'ils contenaient "de la gélatine", et donc du porc.

L'activiste laïque dénonçait la réception dans sa ville de Hani Ramadan, le frère du très controversé Tariq Ramadan qui prétendait qu'une "femme sans voile ne valait pas plus d'une pièce de deux euros".

Et un homme politique en particulier retenait l'attention de l'invitée : "Edouard Philippe nous tient un discours qui est assez surprenant eu égard au comportement qu'il a pu avoir lui-même en tant qu'élu local dans sa ville du Havre."

