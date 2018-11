Eddy Mitchell partage une anecdote amusante des obsèques de Johnny Hallyday à la Madeleine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Rugby: les All Blacks sur le fil contre une combattante Angleterre

L'Angleterre battue d'une courte tête par les All Blacks

L'Egypte dévoile sept tombes du temps des pharaons avec chats et scarabées momifiés

Un compteur Linky mis en cause dans un incendie dans le Loiret

19h06 Route du Rhum: Gabart et Joyon ne lâchent rien à 24 heures de l'arrivée AFP

Hartmannswillerkopf : cérémonies commémoratives entre solennité et lumière...

En savoir plus

Le micro du curé était resté branché. Il a cru que c'était fini et il a dit : Et maintenant, il va foutre la merde au paradis !", s'amuse le rockeur. Une petite boutade du curé que Johnny aurait certainement appréciée !

"Il y a eu une chose extraordinaire à l’église. À la fin de la cérémonie, tout le monde sort et comme j'étais dans les premiers rangs, j'étais l’un des derniers à sortir.

Eddy Mitchell, ami de feu Johnny Hallyday depuis l'adolescence, était fort logiquement interviewé dans le documentaire Johnny made in France, diffusé ce 9 novembre sur France 3. Presque un an après la mort du Taulier, cet hommage télévisuel a été l'occasion pour Eddy Mitchell de livrer une anecdote inédite sur les obsèques de Johnny Hallyday à la Madeleine.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres