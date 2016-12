Écoutez "Last Christmas", chanson de Noël de George Michael

"Last Christmas" était devenu un de ces "tubes" de Noël incontournables. Mais avec le décès de l'auteur et co-interprète de la chanson un 25 décembre, et le ton mélancolique de cette chanson de Noël, l'écouter maintenant prend un nouveau son.

La chanson, sortie en 1984, est vite devenue un tube et est maintenant un de ces "standards" de Noël que l'on entend partout. C'était un des grands succès du groupe Wham!, formé de George Michael et Andrew Ridgeley.

"Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special."