L'échange tendu entre Florian Philippot et Anne-Sophie Lapix

Entre Anne-Sophie Lapix et le Front national, c'est un vieux contentieux. L'animatrice avait déjà eu, en 2012, un échange vif avec Marine Le Pen, lorsqu'elle officiait sur Canal Plus.

Cette fois, elle recevait Florian Philippot sur le plateau de C à vous (France 5). Et l'interview a rapidement tourné au vinaigre.

"Vous trouvez que vous êtes élégante madame ?" lâche le vice-président du FN. "Vous êtes d’une arrogance permanente.

Vous me regardez avec un mépris terrible (...). Vous êtes agressive, vous me regardez avec un mépris dans les yeux terrible, mais je ne vous le dis jamais parce que je suis quelqu’un de poli. Ne me faites pas de leçon d’élégance, parce que vous êtes quelqu’un qui n’est pas élégant."