"DSK et Weinstein étaient des enfants de chœur à côté de Bergé" : un ex-amant d'Yves Saint-Laurent se confie

Pierre Bergé est mort le 8 septembre dernier, Yves Saint-Laurent est décédé le 1er juin 2008. Dans un entretien à la télévision canadienne sur la chaîne TVA Nouvelles, diffusé le 27 octobre, Fabrice Thomas, leur ex-amant, a décidé de rompre le silence et s'est confié sur la relation qu'entretenaient les deux couturiers. Venu présenter son livre "Saint-Laurent et moi : une histoire intime" (Hugo Document), il a dévoilé à quel point ces deux hommes étaient "malades sexuellement".

"DSK et Weinstein étaient des enfants de chœur à côté de Bergé"

C'est à 29 ans que Fabrice Thomas a fait la rencontre de Pierre Bergé.

Hétérosexuel, il a cédé à ses avances pour devenir son chauffeur. "Le sésame, c’était de passer par sa chambre d’hôtel. Ça n’est pas secret", explique-t-il. Et d'ajouter : "J’avais besoin de sécurité, de stabilité, de rejoindre un groupe et c’était le prix à payer. Ça vole bas mais c’était le prix à payer". Ainsi, il est devenu l'amant des deux couturiers et a vécu trois ans avec Pierre Bergé dont il était "l'objet sexuel". "Avec Bergé j’étais le flagellé et pour Saint-Laurent, j’étais le flagellant", confie-t-il.

"Le tracas de Pierre Bergé, c’est qu’il n’avait aucune limite. Son truc à lui c’était d’être entouré d’esclaves sexuels. (…) On appelait ça le petit manège". "Quand on parle de Dominique Strauss-Kahn ou de Harvey Weinstein, croyez-moi c’étaient des enfants de chœur à côté de lui", précise celui qui est aujourd'hui marié et vit au Québec depuis 9 ans.