Donald Trump traite de "fils de pute" les joueurs de football qui refusent de se lever pendant l'hymne américain

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Uber et Londres : une affaire qui ne roule plus

En savoir plus

Le joueur de football américain Colin Kaepernick a décidé de ne plus se lever pendant l'hymne américain, avant les matches de la Ligue nationale de football américain (NFL), afin de protester contre de récents abus policiers ayant causé la mort brutale de Noirs non armé, rappelle France Info .

"Vous savez, un patron va faire ça. Il va dire "ce type qui manque de respect au drapeau, il est viré". Et ce patron, ils ne le savent pas, mais ils seront les gens les plus populaires du pays", a-t-il ajouté.

En meeting à Huntsville en Alabama, ce vendredi, pour soutenir un sénateur républicain, le président américain Donald Trump a digressé sur les joueurs de football américain qui refusent de se lever pendant l'hymne national. "Vous, moi, et tous dans ce meeting, sommes unis par les mêmes grandes valeurs américaines. Nous sommes fiers de notre pays. Nous respectons notre drapeau ! N’aimeriez-vous pas qu'un des patrons de la NFL, quand quelqu'un manque de respect au drapeau, dise : "Sortez ce fils de pute du terrain !

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres