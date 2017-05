Donald Trump se recueille devant le Mur des Lamentations

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

La visite s'est faite sans dirigeant israélien à ses côtés, geste qui aurait pu être interprété comme une reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur les lieux. Peu avant, la famille Trump a visité le Saint-Sépulcre, lieu le plus sacré du christianisme.

Coiffé d'une kippa noire, Donald Trump a posé la main sur le Mur des Lamentations et a, conformément à la tradition, glissé un papier entre les pierres (contenant traditionnellement une prière ou un vœux).

Le président des Etats-Unis Donald Trump lors de son marathon diplomatique était aujourd'hui arrivé en Israël. Dans la journée, il s'est rendu à Jérusalem et est allé se recueillir devant le Mur des Lamentations, haut lieu du judaïsme. Une première pour un président américain.

