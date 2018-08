Donald Trump fait hurler de rire son public en imitant un "président présidentiel"

Donald Trump était en meeting à Tampa, une des plus grandes villes du centre de la Floride, pour donner un discours afin de soutenir les candidats républicains à l'horizon des prochaines élections de mi-mandat. Il en a profité aussi pour défendre son bilan. Et en plein milieu du discours qu'il donnait, il s'est très clairement laissé aller à un peu d'improvisation :

"Souvenez-vous de la fois où j'ai dit que je serai un peu intenable et que je m'amuserai beaucoup. Ils disaient alors : "Il n'agit pas de façon présidentielle". Et je leur dit : "Et bien il est beaucoup facile d'agir de façon présidentielle que de faire ce que je fais." Tout le monde peut agir en président".

Le numéro de bravoure pouvait alors commencer : se renfrognant, adoptant une démarche quasi-robotique - au grand plaisir de la foule écroulée de rire devant ce sketch - il a voulu jouer au président.

La performance lui a finalement valu une belle salve d'applaudissements. Mais le Président dans ses nouveaux habits de président présidentiel ne voulait plus s'arrêter. Il a donc entrepris de commencer un discours présidentiel, l'air outrageusement solennel :

"Mesdames et Messieurs de l'Etat de Floride, merci beaucoup d'être ici. Vous êtes des gens formidables, et je vais désormais partir parce que je suis en train de vous ennuyer à mourir, merci."

Succès immédiat dans la salle, qui se met à applaudir le président tout en huant le personnage étrange qu'il vient d'incarner.

Reprenant son discours, il a répondu en déclarant qu'il pouvait être "plus présidentiel que n'importe que président de l'histoire à l'exception peut-être d'Abe Lincoln avec son grand chapeau, je ne sais pas pourquoi".