Un djihadiste français arrêté par les Kurdes : "je veux rentrer chez moi et oublier"

C'est un extrait saisissant, issu d'un documentaire diffusé ce dimanche soir sur France 2. On y voit un jeune homme parti de Lunel, en France, et fait prisonnier par les Kurdes qui l'accusent d'avoir combattu aux côtés de l'Etat islamique. Dans son interview avec les journalistes de France 2, il assure ne pas être djihadiste et être seulement parti en Syrie pour chercher son petit frère. Problème : durant son passage en Syrie, il a publié plusieurs photos où il apparait à ses côtés, tout sourire, armé jusqu'aux dents.

Désormais, il souhaite "rentrer chez [lui] et oublier", dit-il aux journalistes. "Ils m'ont dit que j'allais rentrer chez moi." Des propos qui font réagir son géolier, un Français ayant rejoint les Kurdes : "Tu crois que ça va être aussi facile que ça, de rentrer chez toi après avoir été avec l'Etat islamique ? (...) Tu crois que nous on va oublier ? Qu'on va oublier tous les gens qui sont morts dans cette guerre ? Tous nos camarades qui sont tombés à cause des gens comme toi ?".

"J'ai rien à voir avec eux", répond le prisonnier. "Pourtant, on t'a arrêté avec le motif de combattant", poursuit le geôlier. "Eh ouais, c'est ça le problème", commente le djihadiste présumé.