Disney dévoile les premières images de son parc Star Wars Land

Disney a présenté une maquette géante de son futur parc d'attraction Star Wars Land. Baptisé "Star Wars : Galaxy's Edge" (Star Wars : la bordure de la galaxie), il doit s'ajouter aux deux parcs de Disney situés en Californie et en Floride. Ils ouvriront leurs portes en 2019. Dans une vidéo, l'entreprise dévoile une maquette de ce parc dédié à la célèbre saga. Les fans sont ravis puisque le projet est spectaculaire.

Étalée sur 5,7 ha, cette cité sera habitée par des personnages authentiques.

On y trouvera des mercenaires, des trafiquants et des extra-terrestres en tout genre. Bien évidemment, Chewbacca, Kylo Ren et BB-8 seront au rendez-vous. Les visiteurs auront la joie de piloter le célèbre Faucon Millenium et participer à une bataille entre la Résistance et le Premier Ordre ! A ce propos, un choix s'imposera aux touristes dès l'entrée dans la zone.

Les fans pourront également réserver une chambre dans un hôtel-vaisseau spatial. Ses chambres et espaces communs offriront une vue sur l'espace. L'hôtel cache aussi de nombreux mystères. Le visiteur devra donc enfiler un costume spécifique à son arrivée et jouer un personnage. Il devra accomplir une mission lors de son séjour. Pour ce qui est de la gastronomie, dans la Cantina, les vacanciers pourront déguster une boisson fraiche au son d'un orchestre venu du fond de la galaxie.