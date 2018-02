Dieppe : deux morts dans l'explosion d'une usine de fabrication d'huile

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Meurtre d'Alexia Daval: Me Schwerdorffer nie les propos tenus dans Libération

Ethiopie: face à la crise, le régime répond par six mois d'état d'urgence

Deux personnes sont mortes, a annoncé sur franceinfo le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Winckler. Les raisons exactes de cette explosion ne sont pas encore connues le sous-préfet "pense que c'est accidentel". On compte aussi un blessé léger et sept personnes sont en état de choc.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres