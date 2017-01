Dérèglement climatique : les images explicites de la Nasa

Sur ces images relayées par France Info, la Nasa compare le glacier de Muir, en Alaska, tel qu'il était en 1941, avec ce qu'il en reste aujourd'hui. Le site se résume à des calottes glaciaires qui fondent et des étendues d'eau qui disparaissent comme ici la mer d'Aral. De manière systématique, les satellites de la Nasa ont immortalisé les mêmes endroits à plusieurs années d'écart.

Avec le recul nécessaire, il est désormais possible de comparer et visualiser le changement climatique, un procédé particulièrement efficace pour les climatologues. "New Delhi vu du ciel, c'était en mars 1991, 25 ans plus tard, la ville a triplé sa population", note France Info.

Aux quatre coins du monde, les populations transforment le paysage, comme au large de Dubaï, les fameuses îles artificielles.

Grâce aux satellites, des images magnifiques qui témoignent des transformations de notre la Terre.