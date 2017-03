Un député polonais affirme que les femmes "sont plus faibles et doivent être payées moins que les hommes"

L'égalité salariale entre les hommes et les femmes ? Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Lors d’une session sur les inégalités salariales entre hommes et femmes qui s’est tenue au Parlement européen le 1er mars, le député polonais Janusz Korwin-Mikke s'est fendu d'un discours particulièrement absurde : "Bien sûr que les femmes doivent être payées moins que les hommes ! Elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Voilà pourquoi elles doivent être payées moins que les hommes".

Le preuve, selon lui, est d'aucune femme ne se trouve parmi les 100 meilleurs joueurs d'échecs au monde.

L’eurodéputée espagnole Iratxe Garcia lui a tout de suite répondu : "Selon vous, je ne devrais même pas avoir le droit d’être ici, en tant que membre de ce Parlement. Et je sais que ça vous fait mal de me voir là. Je sais que ça vous blesse et que ça vous dérange que les femmes peuvent siéger dans ce Parlement pour représenter les citoyennes européennes qui ont les mêmes droits que vous. Sachez que je suis là pour défendre toutes les femmes Européennes de tous les hommes comme vous”.