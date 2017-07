Dépassée, la vice-présidente de l’Assemblée Nationale fait face à une énorme chahut dans l’hémicycle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un an après l'assassinat du père Hamel par des djihadistes, la France lui rend un hommage solennel

"Ben il part, hein, tant pis pour lui" lâche la présidente de séance…qui ne finira pas la journée. Car comme l'explique Le Lab, la suite des débats a été tout aussi mouvementée, entre suspension de séance et cafouillages.

Alors que les voix montent dans l’hémicycle, Jean-Louis Bourlanges lance : "Madame, je suis désolé, vous m'aviez fait signe que vous me la donneriez la parole, pourquoi vous ne me la donnez pas ?". "C’est parce qu’il y a déjà eu deux prises de parole" tente de se défendre Carole Bureau-Bonnard. Ça ne suffit pas à Jean-Louis Bourlanges, qui tonne : "J'ai demandé la parole !". Trop tard, le vote démarre. Excédé, l'élu quitte alors précipitamment l'Hémicycle sous les applaudissements de l'opposition.

Un imbroglio total. En plein débat sur un amendement de loi de moralisation de la vie politique ce mardi, le député MoDem, élu LREM, Jean-Louis Bourlanges, indique vouloir prendre la parole pour donner son avis, juste avant le vote. Mais Carole Bureau-Bonnard, la première vice-présidente à l’Assemblée Nationale, ne le laisse pas faire et met l'article au vote.

