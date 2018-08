Démission : retrouvez l'intégralité du grand entretien avec Nicolas Hulot sur France Inter

Nicolas Hulot a annoncé son départ du gouvernement sur les antennes de France Inter, ce mardi 28 août. Il ne souhaite pas rebondir en politique à la suite de cet épisode. Il était interrogé par les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand.

Le ministre de la Transition écologique n'a pas prévenu le président de la République, ni le Premier ministre de sa démission.

Nicolas Hulot a dévoilé qu'il ne se sentait pas soutenu au sein du gouvernement.

"On ne se donne pas les moyens de nos objectifs. (...) Le nucléaire, cette folie inutile dans laquelle on s'entête. Là aussi, je n'ai pas réussi à convaincre (...) La remise en cause d'un modèle agricole dominant n'est pas là, c'est toujours la recherche de la croissance à tout crin".

Selon des précisions de l'Elysée, un remaniement devrait avoir lieu "mais pas dans l'immédiat".