Défilé de Noël très spécial … une danse nazie dans un lycée de Taïwan !

Le Bureau économique et culturel d’Israël à Taipei a réagi en ces termes sur Facebook : « Il est déplorable et choquant que, sept décennies seulement après que le monde eut été témoin des horreurs de l’Holocauste, un lycée participe à cette action révoltante ».

Ce ne sont pas seulement les étudiants qui ont défilé, mais aussi un professeur qui s’est fait photographié sur son char en carton en faisant … un salut nazi ! On pouvait voir partout de faux blindés, des uniformes du IIIème Reich, des crois gammées et des bras tendus.

"Voici Hitler ! Etudiants, saluez-le ! Ou le char vous écrasera, ou vous serez emmené dans la chambre à gaz". L’alternative est à la fois simple et effrayante. Il ne s’agit pas d’un documentaire sur le nazisme, mais d’un défilé organisé dans le coeur même d'un lycée de Taïwan ! C’est ce que montre une vidéo parue sur le site Internet de l’Apple Daily.

