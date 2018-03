Découvrez le robot de fin de vie, celui auprès duquel vous passerez peut-être vos derniers instants

Est-ce cela, le monde qui nous attend ? Un bras mécanique qui nous caresse le poil et une voix robotique nous enjoignant à passer tranquillement dans l'au-delà ? C'est en tout cas l'idée de Dan Chen, un ingénieur et designer américain passé par le célèbre Massachussetts Institute of Technology (MIT), qui s'évertue à reproduire les interactions humaines par le biais de sa gamme de robots baptisée "Friends".

L'idée part pourtant d'une bonne intention. "Cette machine est conçue pour révéler ce qui nous manque en tant qu'êtres humains. Quand on meurt, on peut manquer de présence humaine", explique Dan Chen à Mashable.

Les vidéos de démonstrations restent néanmoins assez pathétiques : on y voit un faux patient mourant, allongé sur un lit d'hôpital, aux côtés d'un boitier blanc assorti d'un bras mécanique. Celui-ci caresse alors le bras du malade en lui susurrant quelques mots réconfortants.

Morceaux choisis : "Je suis là pour t'aider et te guider à travers tes derniers moment sur Terre", "Je suis désolé que ta famille et tes amis ne puissent pas être ici avec toi, mais ne t'inquiète pas, je serai le meilleur des réconforts", "Tu n'es pas seul, tu m'as à tes côtés" ou encore "J'espère que ta vie après la mort sera agréable". Enfin, c'est cette même voix qui annonce l'heure du décès du patient, une fois celle-ci détectée par le robot.

Osons espérer que nos enfants sauront nous accompagner vers la mort. Le cas échéant, c'est contre ce bras mécanique qu'il faudra venir se blottir.