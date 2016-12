Découvrez le cycle du dioxyde de carbone en un an !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Par ces nouvelles modélisations, les scientifiques cherchent notamment à mieux prédire l'évolution du changement climatique et quels sont les écosystèmes qui absorbent le mieux le dioxyde de carbone. Ils cherchent aussi comment les vents, les reliefs etc ... affectent la circulation du carbone.

Un quart du CO2 est absorbé par les océans, un quart l'est par la végétation, mais le reste -soit 50 %- est en stagnation ans l'atmosphère.

Cette modélisation est le résultat du satellite Orbiting Carbon Observatory-2 qui a été lancé il y a deux ans, en 2014. Elle a également été possible grâce à de nouveaux outils de modélisation, comme ceux qui ont été créés au GMAO (Global Modeling and Assimilation Office) du centre spatial Goddard de la Nasa.

Dans une vidéo postée par la NASA, on peut voir en accéléré et en trois dimensions le cycle du CO2 dans l'atmosphère, sur toute une année. L'enseignement ? le gaz à effet de serre, tendanciellement, se concentre davantage dans l'hémisphère Nord de la Terre.

