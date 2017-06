David Guetta et Justin Bieber dévoilent le clip de "2U", avec les mannequins de Victoria's Secret

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Habitué à signer les tubes de l'été, David Guetta a déjà collaboré avec des stars comme Nicki Minaj, Rihanna, Will.i.am ou Madonna. Ce titre est promis à un beau succès : en deux jours, il a été visionné plus de 11 millions de fois sur Youtube.

Les fans de la marque reconnaitront notamment Stella Maxwell, Jasmine Tookes, Sara Sampaio, Elsa Hosk et Romee Strijd.

Le DJ français David Guetta et la popstar canadienne Justin Bieber ont collaboré sur un nouveau titre, "2U", dont ils ont dévoilé le clip ce vendredi. Les deux artistes n'y apparaissent pas et laissent la place aux mannequins de la marque de lingerie Victoria's Secret, qui reprennent le morceau en playback.

