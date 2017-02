Il danse pour chambrer son adversaire lors d'un combat de boxe... et prend un violent K.O.

La provocation de trop. Le Britannique Joe Harding faisait face au Français Johan Segas le week-end dernier, lors d'une compétition de Mixed martial Arts (MMA), un sport de combat interdisciplinaire. Le combattant anglais domine le combat, un peu trop peut-être, et se permet un petit pas de danse assez provocant en pleine action lors du 3e round. Le "Frenchie" ne laisse pas passer l'occasion et envoie un coup de pied surpuissant au visage de son adversaire qui tombe immédiatement au sol, KO. Johan Seagas hurle alors sa joie et grimpe sur les gradins du ring pour haranguer la foule.

La vidéo de ce violent finish a été très relayé sur les réseaux sociaux, pais aussi particulièrement commenté. Notamment par Dana White, le président de l'UFC, qui condamné l'attitude du Britannique sur Twitter : "Je déteste quand on se comporte comme ça et voilà ce qui arrive après..." a-t-il lancé. Une leçon à méditer pour Joe Harding. Qui fera peut-être preuve d'un peu plus de modestie lors de son prochain combat...