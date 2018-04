Cyclisme : spectaculaire chute sur le Tour des Flandres

A 98 kilomètres de l’arrivée du Tour des Flandres, ce dimanche, une chute spectaculaire a emporté les ambitions d'une quinzaine de coureurs, dont Naesen (AG2R), le champion de Belgique, Lutsenko (Astana) et Devolder (Vérandas Willems-Crelan).

La chute, vraisemblablement due à la chaussée étroite bordée de trottoirs et des bas-côtés détrempés, est intervenue à un moment où les coureurs accéléraient leur allure avant le fameux "mur de Grammont", une route pavée en pente très raide d'un dénivelé de 93 m se trouvant à Grammont (Belgique).

Cette pente est escaladée par des coureurs cyclistes depuis la course Gand-Gand en 1950. Depuis lors, le Mur est au programme d'environ 70 courses.

A big crash in the peloton involving @OliverNaesen and @stijndevolder79 ! #RVV #RVV18 pic.twitter.com/Y3vIRPjGzP

— Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) 1 avril 2018