Le curieux cadeau du président turkmène à Vladimir Poutine pour son anniversaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vladimir Poutine a fêté il y a quelques jours son 65e anniversaire. Et à l'occasion d'une rencontre avec le président du Turkménistan (qui se nomme Gurbanguly Berdymukhamedov, pour votre culture personnelle), l'homme fort de Moscou a reçu un cadeau : un berger d’Asie centrale nommé "Fidèle". Un sympathique chiot que le président russe a eu l'air de beaucoup apprécier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres