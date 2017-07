Le CSA met en garde Canal+ après la diffusion d'un chant homophobe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Natation: Camille Lacourt décroche le titre sur 50 m dos pour sa dernière course

Les adieux en or de Camille Lacourt à la natation

Crise du Golfe : l'Arabie saoudite et ses alliés "prêts à un dialogue" sous conditions avec le Qatar

Orages : vigilance orange maintenue pour six départements – Le Dauphiné Libéré

Pays-Bas: la plus grande raffinerie d'Europe est en feu

Le CSA relève "le caractère qui se voulait humoristique de cette séquence visant à dénoncer des travers du monde du football", mais estime tout de même que "le caractère homophobe du chant des supporters était avéré et que sa diffusion, sans aucune distance, risquait de blesser des personnes".

Le gendarme de l'audiovisuel avait été saisi par l'association Rouge Direct. En réponse, le courrier du CSA relève qu'un journaliste de Canal + reprend dans la séquence "un chant homophobe entonné par des supporters de l'Olympique de Marseille" et sembler porter "un jugement à consonance positive sur une telle attitude".

