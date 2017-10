"Les crimes du Bataclan ne sont donc pas impunis" a déclaré Jean-Yves Le Drian commentant la chute de Raqqa

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Brexit : cette photo de Theresa May qui suscite la risée des internautes

Un conseiller régional d'Ile-de-France visé par deux plaintes pour agressions et harcèlement sexuels

En savoir plus

La perte de cette ville, devenue le fief de l'Etat Islamique est un revers majeur pour l'organisation qui l'occupait depuis 2014 et en avait même fait la "capitale" de son califat.

"La chute de Daech à Raqqa (Syrie) est un événement important, d’une certaine manière les crimes du Bataclan pour résumer ne sont donc pas impunis, et je pense d’abord aux familles de ces victimes" a déclaré ce vendredi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian lors d'un point presse qui abordait la question de la chute la ville syrienne.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres