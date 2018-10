Créteil : un élève braque sa prof pour qu'elle le note "présent"'

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie: l’EI libère six otages de Soueida, une vingtaine toujours retenus

Loterie US : jackpot record de 1,6 milliard de dollars mis en jeu mardi

En savoir plus

Le jeune qui tient l'arme a été conduit au commissariat de Créteil par son père; Il s'avère qu'il s'agissait d'un pistolet à air comprimé de type Airsoft. Il aurait été fourni par le second adolescent interpellé.

Un lycéen âgé de 16 ans a été arrêté ce vendredi à Créteil (Val-de-Marne) et un autre s’est rendu au commissariat, où les deux ont été placés en garde à vue, après la diffusion sur Internet d'une vidéo dans laquelle un élève menace sa professeure avec une arme. La scène se déroule dans une salle de classe du lycée Edouard-Branly : dans la vidéo, on peut voir l’adolescent debout, pointer une arme vers sa professeure en lui demandant de l'inscrire "présent". Un autre adolescent fait des doigts d’honneur à la caméra, tandis que celui qui filme ricane.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres