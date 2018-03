Une course-poursuite entre un cheval et un scooter

Qui est plus rapide, un cheval ou un scooter ? La réponse à cette question se trouve dans une vidéo dévoilée par un internaute, qui a pour habitude de filmer ses ballades à scooter aux Pays-Bas. Lors d'une de ses sorties, il a remarqué une cavalière en détresse. Son cheval s'était échappé et elle ne pouvait pas le rattraper. En bon Samaritain, le motard a décidé de l'aider. Après avoir embarqué la cavalière, il a décidé de poursuivre son cheval. Quelques mètres plus loin, les deux individus ont réussi à le rattrapé.

Seul hic, la bête ne voulait pas se laisser faire aussi facilement et s'est échappée à nouveau. Une nouvelle course-poursuite entre l’étalon et le scooter a donc eu lieu. Finalement, après quelques kilomètres parcourus, la cavalière a pu récupérer sa bête qui s'est calmée et l'a laissée s'approcher.