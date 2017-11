Coupe du monde GP : un incroyable carambolage détruit une douzaine de voitures

Le Grand Prix de Macao catégorie GT a été ce samedi le lieu d'un rarissime accident. Dans un virage du circuit tracé dans la ville chinoise, le pilote espagnol Daniel Juncadella a percuté le rail de sécurité... et s'est fait emboutir par une grande partie de ses concurrents.

Le carambolage, qui heureusement n'a pas fait de blessé, a interrompu la course pendant 30 minutes. Elle a pu reprendre avec seulement huit pilotes.

Propulsé au sommet de la montagne de ferraille au volant de son Audi, le pilote brésilien Lucas di Grazi assure n’avoir jamais été mêlé à un accident aussi fou. “Je me souviens pas d’un accident impliquant douze pilotes de toute ma carrière”, a-t-il confié à motorsport.com.

That's my onboard!

Check how impossible is to avoid this type of crash... pic.twitter.com/MipeIgFA02

— LUCAS DI GRASSI (@LucasdiGrassi) 18 novembre 2017