Corée du sud : une entreprise dévoile ses robots géants inspirés du film "Avatar"

La société sud-coréenne Hankook Mirae Technology a développé un robot géant à deux pieds réalisant les mêmes mouvements que le pilote installé dans son cockpit, comme le montre cette vidéo repérée par le site Quartz. Les puristes ne manqueront pas de remarquer que ce robot semble venir de Pandora, la planète imaginaire du film Avatar.

Nommé "Method-2" et conçu depuis 2014, le robot est pour l'instant alimenté par un câble qui restreint considérablement ses déplacements. "Le premier prototype date d'un an, donc il ne s'agit pour l'instant que de pas de bébé", confie le PDG Yang Jin-ho, cité par le quotidien australien The Age.

"Mais comme un humain qui grandit, il devrait être capable de se déplacer plus librement d'ici deux ans", assure Yang Jin-ho , qui a déboursé près de 190 millions d'euros pour mener à bien ce projet.