Corée du Nord : des images inédites de la ville de Pyongyang, filmée à 360°

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Marseille-Paris SG: et si c'était fondateur pour Marseille...

Les représentants de GM&S "déçus" et "amers" après leur rendez-vous à l'Elysée

Politique. Le PS et le M1717 lancent leurs consultations citoyennes

Coup de pied: Lukasz Teodorczyk risque une suspension et une amende

Valls soutient le gouvernement espagnol sur Twitter... et se fait afficher par sa sœur

Ce n'est pas la ville la plus ouverte du monde... donc visionner des images inédites de Pyonyang a de quoi susciter la curiosité. Aram Pan, un photographe originaire de Singapour, a tourné depuis son ULM des images à 360° de la capitale de Corée du Nord. Avant sa balade, l'homme avait bénéficié de l’accord des autorités du pays. Ces dernières ont bien censuré certains passages, mais Pan estime avoir pu garder "90 %" de ses images. Interrogé sur la relative liberté que lui laisse le régime de Kim-Jon un, il répond : "C’est peut-être parce que je ne les vois pas comme des gens terrifiants - l’image qu’a la plupart du monde – et qu’ils le sentent".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres