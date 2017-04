La Corée du Nord diffuse un clip montrant l'atomisation des Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Face au risque d'attentats, comment former davantage aux premiers secours

Engie restructure ses fonctions support: plus de 600 salariés impactés en France, Belgique (Electrabel) et Royaume-Uni

En savoir plus

"Quand le spectacle s'est achevé, tous les interprètes et tous les participants de la parade militaire se sont exclamés 'hourra'. Le Cher dirigeant suprême leur a répondu d'un geste et a félicité les artistes pour leur performance réussie", décrit l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

La Corée du Nord organisait le weekend dernier de grandes festivités en l'honneur du 105e anniversaire de Kim Il-sung, père fondateur du pays, et depuis sa mort en 1994 "Président éternel" du pays. Une gigantesque parade militaire a ainsi été organisée samedi à Pyongyang.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres