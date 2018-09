Les confidences et l'état d'esprit de Nicolas Hulot depuis sa démission

Nicolas Hulot s'est confié pendant quelques instants à la rédaction de BFM TV ce lundi 3 septembre. Cette rencontre s'est déroulée au coeur de la gare de Saint-Malo alors qu'il se rendait à Paris.

Après avoir annoncé sa démission des fonctions de ministre de la Transition écologique, il a livré en quelques mots son état d'esprit :

"Coeur triste, esprit léger, conscience tranquille. Ca n'a pas été un week-end trop agité car tout s'est arrêté".

Le remaniement doit être annoncé dans la journée du mardi 4 septembre. Daniel Cohn-Bendit, longtemps pressenti, ne rejoindra pas le gouvernement finalement.

Nicolas Hulot a d'ailleurs adressé, au micro de BFM TV, un message à la personne qui lui succédéra :

"Je ne lui souhaite que du bonheur".

Lors de son arrivée à Paris, Nicolas Hulot s'est exprimé une nouvelle fois auprès de nos confrères de BFM TV :

"Il faut qu'on tire les leçons de ce qu'il s'est passé (...) qu'on change l'organisation pour être plus opérationnel, et plus efficace et que tout le monde se mette au travail, mais pas simplement dans le gouvernement, que chacun prenne sa part de responsabilité dans un enjeu qui est compliqué".

Nicolas Hulot espère que sa "démission ne soit pas vaine" :

"J'ai le sentiment qu'elle provoque un sursaut dans la société, et rien que pour ça, ça vaut le coup".