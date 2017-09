Comparaison entre migrants et SDF : Jean-Pierre Pernaut estime n'avoir "fait que son métier"

"Voilà, plus de places pour les sans-abris mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France", avait fait remarquer le journaliste lors de son JT de 13 heures du 10 novembre 2016. Quelques mois plus tard, le CSA avait estimé que les propos tenus par le journaliste "pouvaient encourager un comportement discriminatoire" et que la formulation choisie "était de nature à sous-entendre que les migrants seraient privilégiés par les autorités publiques par rapport aux personnes sans domicile fixe."

Invité de Thierry Ardisson dans "Salut les Terriens !" ce samedi, le présentateur du 13h a assumé ces propos : "J'ai mis les deux informations côte à côte.

Conclusion : on m'a accusé d'avoir voulu les mettre en opposition. Non, j'ai fait mon métier de journaliste".

Même le CSA s'en est occupé, car le CSA maintenant regarde beaucoup toutes les conneries que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, a regretté ce que j'ai dit", a-t-il poursuivi. "S'i j'avais à le redire demain, je le redirais".

"Je n'ai fait que mon métier. Il y a deux informations en même temps, je les donne en même temps. Le reste c'est de la bien-pensance", a-t-il asséné.