Comment Elon Musk veut relier Paris à New York en fusée et... en 30 minutes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Big Ben: une facture de plus en plus salée

Bic, fragilisé aux USA et au Brésil, réduit de nouveau son objectif annuel de ventes

VIDÉO - Réforme de l'ISF : Macron dit vouloir "favoriser le travail" et faire revenir les "talents" en France

Business Le gouvernement réduit la différence de prix entre cigarettes bon marché et de marque

21h11 La décision des Etats-Unis de rappeler vendredi "plus de la moitié" du personnel de leur ambassade à La Havane après les mystérieuses "attaques" ...

Plutôt 29 minutes. Entre 80 et 200 personnes pourront être transportés à chaque voyage Et ne comptez même pas ronchonner sur des prix réservés à des multimilliardaires. Niveau tarifs, SpaceX devrait, selon son PDG, proposer des prix alignés -à peu de choses près-, avec les tarifs des compagnies aériennes actuelles.

Un petit Paris-New York ? Comptez 30 minutes. Ou un week-end shopping entre Londres et Dubaï ?

Lors d'une conférence, Elon Musk, a dévoilé ce vendredi ses derniers projets ambitieux pour envoyer des vaisseaux spatiaux sur Mars dans cinq ans… et transporter les gens sur Terre en des temps record. Le PDG de SpaceX souhaite faire voler des fusées transportant des voyageurs, à une vitesse maximale de 27.000 km/h. Un modeste projet baptisé du doux nom de "Big Fucking Rocket".

