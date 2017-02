Comment le clan Macron utilise l'application Telegram pour mettre en scène l'ambiance des meetings

Une ambiance téléguidée. Voici comment on pourrait résumer les meetings d'Emmanuel Macron, à en croire la vidéo de Christophe Geoffroy, un développeur informatique de 38 ans, qui s'est "infiltré" parmi les fans du candidat.

Surprise, l'ambiance est "téléguidée" par un responsable aux helpers qui se chargent de répondre aux ordres, via l'application de messagerie instantanée Telegram. "Je veux du 'Macron Président!' et du 'On va gagner!'" lance, par exemple, l'opérateur.