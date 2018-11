Commémorations : une vieille dame confond Brigitte Macron et Angela Merkel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Quand une centenaire confond Angela Merkel et Brigitte Macron

« Monsieur Macron ! Ce n'est pas possible. Une petite bonne femme comme moi serrer la main du président de la République, c'est fantastique » a-t-elle lancé émue à Emmanuel Macron avant de se tourner vers Angela Merkel et de lui demander « Vous êtes Madame Macron ? ».

Juste après la cérémonie, les deux chefs d’Etat sont allés à la rencontre du public et ont eu l’occasion d’échanger avec une dame âgée de 101 ans.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le président français Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont inauguré une plaque à Rethondes dans l’Oise, ville où a été signé l’armistice n 1918.

