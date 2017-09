Un commando ariégeois annonce la réouverture de la chasse à l'ours

Rien ne va plus entre les Ariégeois et l'ours. Du moins entre un commando cagoulé et armé qui a diffusé une vidéo pour se plaindre de la présence d'ours dans les montagnes. "Nous montagnards d’Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, citoyens… disons à l’État, stop, ça suffit !" lance un homme.

"Par l’introduction d’ours slovènes et la création d’une pouponnière leur permettant de se multiplier, l’État français met en place une gestion du territoire où peu à peu, il limite aux hommes, aux femmes de la montagne l’accès, la liberté d’être, de faire, de travailler", poursuit-il. "L’Etat est resté sourd face aux demandes de nos élus, de nos organisations citoyennes et professionnelles. Alors nous avons décidé de rouvrir la chasse à l’ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l’Etat."

Pour rappel, 37 ours ont été répertoriés dans une zone transfrontalière entre la France et l'Espagne.