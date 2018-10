Colombey-les-Deux-Eglises : selon Emmanuel Macron, le pays se tiendrait mieux s’il ne se plaignait pas

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"On ne se rend pas compte de la chance qu'on a." Macron répond à des retraités mécontents à Colombey pic.twitter.com/AazEDMADRX

Cette nouvelle petite phrase va encore alimenter le débat sur le caractère du chef de l'Etat et sur ses déclarations choc face aux citoyens.

Le pays se tiendrait autrement si on était comme ça. (...) On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a".

"En me faisant visiter la Boisserie, le petit-fils du général m'a dit 'vous pouvez parler très librement, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire c'est vous plaindre'", je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général.

Le président de la République s'est confié aux retraités et a indiqué que les conditions de vie actuelles étaient bien meilleures qu'en 1958 :

