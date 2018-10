Clint Eastwood revient derrière ET devant la caméra dans un film sur la drogue

Après Grand Torino, Clint Eastwood revient enfin devant la caméra dans un rôle qu'on dirait taillé pour lui : celui d'un vieil homme perdu qui accepte de passer de la drogue pour rembourser ses dettes. Sa dernière apparition devant la caméra date de 2012, dans "Une nouvelle chance" de Robert Lorenz, où il jouait un découvreur de talent dans l'univers du baseball.

Son nouveau personnage, Earl Stone, est beaucoup moins conventionnel. A 80 ans et aux abois, il n'a plus d'argent, de femme, est rejeté par sa fille. Et son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui n'est qu'un banal travail de chauffeur mais qui se révèle en fait être une couverture pour passer de la drogue pour les cartels mexicains. Son profil atypique lui permet sans difficulté de passer la marchandise, mais l'entraîne surtout dans des situations qu'on devine très périlleuses.

Au casting, au côté du regard le plus perçant des Etats-Unis, on retrouve Bradley Cooper, avec qui Eastwood avait déjà travaillé dans American Sniper, mais aussi Laurence Fishburne, Dianne Wiest, Michael Pena et Andy Garcia.