Clap de fin pour Le Grand Journal (et ce n'était pas la folle ambiance)

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hamon veut un milliard d'euros par an pour la recherche et l'enseignement supérieur

En savoir plus

Concours de roulage de pelles pour cette dernière. On vous envoie donc de l'amour à tous. Et avec la langue. #LGJ pic.twitter.com/aR1Ocekxzh

Finalement, l'ambiance était assez calme pour la dernière, à laquelle ont participé Antoine de Caunes et José Garcia, ainsi que le groupe IAM. Quelques confettis, le présentateur Victor Robert "emballé", quelques mots d'au revoir, et un morceau d'IAM pour terminer la soirée. "Fin de l’histoire, début de l’autre… "

Le Grand journal, c'est vraiment fini. L'émission emblématique de Canal + a tiré sa révérence ce vendredi, sans tambours ni trompettes. Lancée en 2004 avec Michel Denisot, l'émission d'access prime time, qui a vu se succéder plusieurs animateurs, fut pendant un temps le passage obligé des artistes et des hommes politiques. Mais Le Grand Journal, qui en était à sa treizième saison, a perdu ses téléspectateurs : l'émission ne rassemblait plus que 0,6 % d’audience moyenne (124.000 téléspectateurs), contre 1,5 million en moyenne lors de la saison 2012-2013.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres