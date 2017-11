La CIA dévoile la vidéo de mariage du fils "favori" d'Oussama Ben Laden

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Attentat à New York: les habitants résilients, Trump demande la peine de mort

Harcèlement : Dustin Hoffman et Kevin Spacey à nouveau accusés

Selon les services de renseignements occidentaux, le jeune homme de 28 ans se trouve quelque part à la frontière de l’Afghanistan et du Pakistan.

Parmi les 24 enfants recensés d’Oussama ben Laden, il est souvent considéré comme le "favori" et serait susceptible de vouloir clamer l'héritage de terreur de son père . Les images sur cette vidéo sont les premières de lui diffusées à l'âge adulte.

Mercredi, la CIA a rendu publiques des archives d'Oussama Ben Laden, saisies sur un ordinateur lors du raid américain de 2011 au cours duquel le chef d'Al-Qaïda a été tué au Pakistan. Parmi les centaines de milliers de documents, on retrouve une vidéo du mariage de son fils, Hamza.

