Christiane Taubira torpille le projet de loi asile et immigration

Si elle prend peu la parole, Christiane Taubira reste une personnalité régulièrement sollicitée par les médias. L'ex-ministre de la Justice a récemment accordé un entretien vidéo à la revue "Regards", entretien mis en ligne ce lundi. "Je suis en retrait du bruit et du brouhaha politique, de tout ce qui est superficiel et artificiel" a-t-elle d'abord expliqué, estimant néanmoins être "dans le fond" et rencontrer "beaucoup la jeunesse".

Interrogée sur son positionnement et son image d'égérie d'une certaine gauche, elle répond : "La gauche, ce sont des idéaux.

Je crois que la gauche a un avenir, en France, en Europe et dans le monde. Les êtres humains sont égaux, les citoyens des différents pays sont fondamentalement des citoyens de la terre. La bataille pour l'égalité est inachevée. L'avenir du monde a besoin de gauche".

Mais l'ancienne garde des Sceaux s'est également montrée critique envers le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, et notamment le projet de loi asile et immigration, souvent qualifiée par la majorité de ferme et d'humain. "La juxtaposition des mots “fermeté et humanité” n'a pas de sens" a-t-elle fustigé. "Nous sommes dans une période de circulation humaine, il est donc absurde de vouloir endiguer cette circulation humaine juste pour satisfaire une partie de l'opinion publique. Effrayer l'opinion publique européenne parce qu'un peu moins d'un million de personnes arrivent aux portes de l'Europe, de 500 millions d'habitants, il y a un moment où il faut peut-être opposer les choses".