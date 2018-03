Christiane Taubira : "Plus on m'insultait, plus je rayonnais"

Avec Teddy Riner Marlène Schiappa ou encore Xavier Niel, Christiane Taubira sera une des personnalités de l'émission "Tous au tableau", dont la diffusion est prévue le 1er avril sur C8. Dans un extrait diffusé sur Twitter, on aperçoit en effet l'ancienne ministre de la Justice, interrogée par une élève qui lui raconte qu'elle a été victime d'insultes du fait de sa "maladie musculaire", et qui demande comment Christiane Taubira réagissait aux insultes racistes.

"Plus on m'insultait, plus je rayonnais !"

"D'abord il faut toujours savoir que ce n'est pas toi le problème, tu as une maladie, une difficulté… ce n'est pas toi le problème", indique l'ancienne garde des Sceaux. "Le problème c'est l'imbécile qui n'a rien compris et qui croit qu'il est autorisé à t'insulter", Ne te renferme pas sur toi-même, ne commence pas à douter de toi. Ne commence pas à souffrir. Moi les insultes, ca y allait ! Mais plus on m'insultait, plus je rayonnais."