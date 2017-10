Choix des mots d'Emmanuel Macron : vif échange entre Christine Angot et François de Rugy dans On n'est pas couché

François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, était ce samedi l'invité de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché, sur France 2. Invité à réagir sur la polémique ayant suivi l'utilisation de l'expression "foutre le bordel" par Emmanuel Macron, François de Rugy s'est agacé : ""J'en ai marre que l'on se perde dans des débats sur le choix des mots, et ceci, et cela". Une phrase qui n'a pas plu à Christine Angot, pour qui le choix des mots est important pour un président de la République.

"Charles de Gaulle avait parlé de la chienlit. Georges Pompidou avait dit 'Il faut arrêter d'emmerder les Français'. Ça n'a pas fait d'eux des mauvais présidents de la République. Personne n'a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la fonction !", a rétorqué l'invité.

Alors que Christine Angot lui faisait remarquer qu'Emmanuel Macron a de telles sorties "tous les mois", François de Rugy a refusé toute idée de "mépris". Au contraire, estime-t-il : les Français "ont envie de franc-parler", "Emmanuel Macron en a" et " c'est un peu pour ça qu'il a été élu".

"Je peux vous dire que 'Des gens qui ne sont rien', ça n'est pas passé. 'Des gens qui ne sont rien', je peux vous dire, les gens s'en souviennent et s'en souviendront longtemps", a conclu Christine Angot.