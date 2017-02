Chine : le dégel du fleuve Jaune filmé en timelapse

Entre le 13 au 25 février, la télévision chinoise CCTV a filmé avec un drone le fleuve Jaune dans la région de Mongolie intérieure (Chine), au moment de son dégel. En une animation vidéo, ce timelapse contient les images les plus spectaculaires de cette fonte des glaces.

Le fleuve Jaune (long de 4 845 km) est le second fleuve le plus long de Chine après le fleuve Bleu (5 980 km). Il alimente en eau le nord de la Chine, soit un bassin de 300 millions de personnes. "Le long de son cours, explique un blog de Libération, on trouve quelque 50 villes d’importance (dont Pékin, 18 millions d’habitants, et Tianjin, 10 millions), des industries et des champs pétroliers, quelque 15 barrages hydroélectriques, et enfin, 7,5 millions d’hectares de terres cultivées (plus de 10 fois la Beauce)".