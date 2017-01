Chili : des dizaines d'habitations détruites par un incendie à Valparaiso

La ville de Valparaiso, sur la côte chilienne du Pacifique, a été frappée par un violent incendie lundi 2 janvier, qui a ravagé près d'une centaine de maisons et provoqué l'évacuation de 400 personnes.

D'après les autorités, un premier bilan fait état de 19 blessés légers, dont 16 souffrant de complications respiratoires. Un imposant nuage de fumée était visible au-dessus de cette ville escarpée, classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003.

De nombreuses unités de pompiers de Valparaiso et des communes proches ont été déployées pour combattre l'incendie, et des enquêteurs ont été mobilisés sur place pour identifier la cause du sinistre.